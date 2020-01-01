Зіпсували свято. У двох містах Київської області люди залишилися без світла і води під Новий рік

Вчора, 31 грудня, увечері у частині міста Вишгород Київської області відключили світло і воду, а в Борисполі – тільки електрика. На проблеми в соціальних мережах скаржилися місцеві жителі.

Мер Вишгорода Олексій Момот повідомив, що сталося відключення з-за аварії на центральній підстанції.

«Половина міста без світла. Насосна станція теж без електрики, тому що води немає. Бригада ремонтників виїхала. Обіцяють протягом години все полагодити», — написав Момот.

Пізніше в коментарях до його посту люди писали, що світ все-таки включили до півночі. А от мешканцям Борисполя пощастило менше.

У деяких районах міста електроенергії не було до ранку, скаржилися передплатники групи «Бориспіль на долоні» у фейсбуці.