У Німеччині в новорічну ніч вщент згоріла будівля зоопарку, всі тварини загинули

У місті Крефельд в Німеччині вночі 1 січня сталася масштабна пожежа у місцевому зоопарку, загинули всі мавпи. Про це йдеться в повідомленні на офіційній сторінці зоопарку в фейсбуці.

Надзвичайна пригода сталося незадовго після півночі. На місце оперативно викликали пожежників, проте врятувати тварин вони не встигли.

«Наші найгірші страхи стали реальністю. В будинку мавп немає уцілілих тварин», — йдеться в повідомленні.

Адміністрація зоопарку не називає причини пожежі. У свою чергу телеканал WDR зазначає, що викликати вогонь міг святковий феєрверк.

Ein Feuer hat in der Silvesternacht das #Affenhaus im #Zoo #Krefeld zerstört. Für die Tiere kam jede Hilfe zu spät. https://t.co/TEqtJGo8Ec pic.twitter.com/NM8I4mkzXB

— General-Anzeiger (@gabonn) January 1, 2020