Зеленська показала зворушливе новорічне фото

Перша леді Олена Зеленська подякувала пішов 2019 рік за масу нових емоцій, випробувань і викликів.

Так, на своїй сторінці в Instagram вона показала зворушливе святкове фото біля новорічної ялинки.

«Сказати, що 2019-й став для мене роком-викликом, – це, мабуть, все одно що промовчати. І все ж я хочу подякувати йому. За випробування на міцність, за тренування відповідальності, за почуття підтримки – як ніколи раніше, за марафон емоцій», – написала вона.

Зеленська побажала, щоб новий рік став для кожного з українців добрим, радісним і світлим.

«Прощай, 2019-й! І ласкаво просимо, новий, 2020-й!» – підсумувала перша леді.

Користувачі оцінили її відкритість помітили в коментарях, що на фото вона дуже красива.