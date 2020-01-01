Подорожчання квитків на потяги і платне супутникове ТБ: що зміниться з 1 січня

У перший день нового року подорожчають телефонні розмови: «Укртелеком» підвищує вартість своїх послуг.

Тарифи для домашніх телефонів зростуть на 7-24 гривні. Також збільшиться вартість послуг проводового радіо, інтернету, міжнародного зв’язку та інших. А вуличні таксофони взагалі будуть відключені з 1 лютого.

Підвищення тарифів планує й інший монополіст — «Укрзалізниця». З березня по грудень ціни на пасажирські перевезення будуть щомісяця підніматися на 2%. А вантажоперевезення будуть дорожчати на 2,5% кожні три місяці.

Найбільші українські медіахолдинги оголосили, що закодують сигнали своїх каналів в три години ночі 20 січня 2020 року. Після цього дивитися їх телепрограми «по супутнику» зможуть лише ті легальні власники супутникових антен, хто вчасно оплачує послуги. “Закодируюся” канали StarLightMedia (СТБ, ICTV, “Новий канал”, М1, М2, ОЦЕ ТБ), “Медіа Група Україна” (“Україна”, “НЛО TV”, “Індиго TV”, “Футбол 1″/”Футбол 2”, “Донбас”, “34 канал”, “Сигма” та ін.), «1+1 Media» («1+1», «2+2», «ТЕТ», «ПЛЮСПЛЮС», «1+1 International», «УНІАН ТБ», «Бігуді») і Inter Media Group («Інтер», «Enter-фільм», «Піксель TV», K1, K2, «Мега», НТН, Zoom, «Інтер+»).

А от повне відключення аналогового телебачення знову відкладається на частині території України. Аналогове мовлення продовжать до 30 червня тим мовникам, які працюють в районах, що межують з Росією, і в Херсонській області. А також — місцевим телерадіокомпаніям, які не встигли отримати ліцензії на цифрове мовлення.

З 1 березня українці зможуть виїхати в Росію тільки за закордонним паспортом. У той же час з Росії в Україну наші громадяни зможу повернутися і за внутрішнім паспортом або свідоцтвом про народження.

У січні в столичному метро повинні остаточно зникнути жетони, повідомила «ФАКТАМ» Наталія Макогон, начальник Інформаційного центру столичного метрополітену. А в квітні, згідно з розпорядженням КМДА, київський транспорт має повністю перейти на систему е-квитка. Нагадаємо, раніше це планувалося здійснити з 1 листопада, але тестовий період системи довелося продовжити.

25 лютого Нацбанк обіцяє випустити 200-гривневі банкноти нового зразка. А десь в середині року — монети в 10 гривень.