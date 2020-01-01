Україна розпочала постачання газу в Європу по новому транзитному контракту з Росією

Україна транспортувала перші кубометри газу в Євросоюз, згідно з новим транзитним контрактом. Про це повідомляється на сторінці «Оператор ГТС України» у Facebook.

«Ми вже транспортували в ЄС перші кубометри газу по новому транзитним контрактом, відтепер вже за європейськими правилами в міждержавних точках, ГТС працює в штатному режимі», — йдеться в повідомленні.

Цю інформацію у Facebook підтвердив і гендиректор ОТСУ Сергій Макогон.

«Ми довели, що здатні працювати за новими європейськими правилами. Працюємо далі!» — додав він.

Фото: facebook.com