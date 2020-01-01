«Проводжає рік свині гідно»: у Криму сталося нове ПП

В окупованому Росією Криму напередодні Нового року відключили водопостачання і електрика.

Як повідомляє в Twitter блогер «Кримський бандерівець», НП сталася в смт Заозерне біля Євпаторії.

«Крим «проводжає рік свині гідно», – зазначено в повідомленні.

У мережі був опублікований скріншот з форуму, де кримчани скаржилися, що у них зникло світло і вода перед самим Новим роком.

«Яке може бути святковий настрій, коли з учорашнього вечора немає води», «За лінією немає електрики. Адміністрація та РЕЗ телефон не піднімають. Відмінна підготовка при свічках», – писали в мережі.

Скріншот