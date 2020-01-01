Зеленському треба обганяти виникають проблеми – Кочетков

Все, що нинішня влада робить в рамках своєї основної професії, маю на увазі телевізійні шоу, виходить чудово! Ось і новорічне звернення президента Зеленського вийшло креативним, яскравим і з фишечками.

За контрастом з попередньою лицемірною казенщиной, яку нагадали 5 і Прямий канали, виглядало і слухалася жваво.

З цікавістю виявив у виступі ВАЗа відгомін нашого Суспільного Договору, зокрема, теза про те, що всі ми – різні, але нам жити разом, тому треба спиратися на те, що нас зближує, а не роз’єднує. Ну, з урахуванням, хто розробляв ідеологію цього виступу Зеленського, паралелі з ОД природні.

ВАЗу б ще якось спробувати перейти від інтуїтивних торохкань до вибудовування і реалізації національної стратегії, і тоді стане очевидним, що економікою повинні займатися не «соросята» в коротких штанцях, як могильні хробаки утилизирующие останки країни, а грамотні фахівці, що мають намір жити і померти в Україні. І головне сьогодні – не ділити і продавати, а примножувати і розвивати.

Тобто, залучати в країну не спекулятивний або кредиторський, а інвестиційний капітал. Тобто, створювати законодавчі та практичні умови для інвестиційної привабливості України – «Закон про ринках капіталу», указ про створення Української корпорації розвитку і т. д. Але це ж не до Олексія Гончаруку і Давиду Арахамии, на жаль…

Новорічний період – це підведення підсумків та розробка планів при неодмінною надії на краще і навіть на очікування якогось дива.

Так ось, чудо вже в наявності: рік тільки починається, а часу вже катастрофічно немає! Тому президент повинен діяти швидко, але безпомилково. Не зможе обганяти численні проблеми в економіці, перш за все, з ним станеться те, що з зупинився велосипедом.

І так – я огидно позитивний!

Олександр КОЧЕТКОВ