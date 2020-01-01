Сенцов: Я хочу ходити проспектом Бандери, а не Сталіна

Без перемоги у нас немає майбутнього, тому що без неї ми не будемо мати свою країну. Тому що мені не байдуже назва вулиць, якими я ходжу у своєму місті. Я хочу ходити проспектом Бандери, а не Сталіна.

Таку заяву зробив колишній бранець Кремля, український режисер Олег Сенцов»

«Минулий рік був дуже важливий для мене. Також як і більше сотні полонених, я повернувся до своєї родини та до своєї країни.

Я дуже радію за усіх визволених, та нескінченно вдячний тим, хто боровся та виборов нашу свободу.

Дякую вам усім! Я ніколи не забував про тих, хто ще залишається у полоні та буду говорити про них на усіх рівнях, поки остання людина звідти не повернеться додому.

У наступному року я бажаю Україні та ії громадянам не тільки повернення в’язнів, але і найголовнішого. Того, без чого не можливо не появлення нових полонених. Того, без чого не можливо не появлення нових загиблих. Того, без чого не можливо повернення наших територій та наступ справжнього світу. Я бажаю усім нам одного – перемоги!

Тому що без неї у нас немає майбутнього. Тому що без неї ми не будемо мати свою країну. Тому що мені не байдуже назва вулиць, якими я ходжу у своєму місті. Я хочу ходити проспектом Бандери, а не Сталіна.

І до речі, Степана Андрійовичу, зі святом!».