Газовий контракт: все, що треба знати про догоду Нафтогазу з Газпромом

Я підписав у Відні о 14:30, а голова Газпрому Олексій Міллер ввечері підписав у Санкт-Петербурзі.

Ми з ним проводили переговори до глибокої ночі, сподіваючись, що підпишемо контракти в одному місці, але мені для підписання потрібні булі погодження правління та наглядової ради Нафтогазу, а також Кабміну, тому довелося перенести підписання і робити це вже по черзі і дистанційно.

Щодо продовження транзиту

Україна — надійна країна для транзиту природного газу в Європу. Ми в черговий раз це підтвердили. Ще нещодавно найбільш вірогідним сценарієм було повне припинення транзиту з 1 січня 2020 року.

Наприклад, за розрахунками Оксфордського Інституту Енергетичних Досліджень, Газпрому не вистачало зовсім небагато, щоб обходитися без транзиту через Україну навіть без Північного потоку 2.

Цей дефіцит потужностей Газпром перекрив бі за рахунок сховищ газу в Європі та поставок скрапленого газу з терміналу на Ямалі.

Тієї факт, що ми підписали контракт на транзит за принципом «качай або плати» на п’ять років — є непересічною подією за таких умів. Зауважу, що це перший раз в історії України, коли Газпром уклав контракт на транзит за європейськім принципом «качай або плати».

До цього часу тільки закупівлі газу в Газпрому покривалися схожим, але невигідним для України та вигідним для Росії, принципом «бери або плати».

Також зазначу, що гарантовані обсяги транзиту за цим принципом значно перевищують обсяги, що називали наші міжнародні партнери як варіант, який вони спробують забезпечити для України, і на який ми маємо погодитися.

Гарантовані обсяги — це мінімум, а максимум, якого ми очікуємо.

При цьому додаткові обсяги з більшою гнучкістю бронювання будуть оплачуватися за більш високим тарифом.

Визначною подією є також перехід на європейські правила щодо транзиту газу.

Десятиріччями ми працювали за правилами, які склалися ще за радянських часів. Це блокувало транзит для використання тільки Газпромом, а також не дозволяло нам повністю інтегруватися в європейський ринок. Тепер це в минулому. Нові правила — це більша прозорість, надійність поставок газу, краща конкуренція на ринку, додаткові доходи.

Важливість цього переходу ми ще маємо усвідомити.

Ми довго йшли до застосування європейських правил до транзиту. Я і моя команда були наполегливими: нове сполучення зі Словаччиною за новими правилами у 2014 році, прийняття закону про ринок газу та Кодексу ГТС 2015, визначення моделі анбандлінгу (відокремлення оператора ГТС) і багато іншого.

Потім все було на межі зриву.

Ми знайшли рішення, які дозволив врятувати ситуацію — Нафтогаз ставши організатором транзиту. І хоча така структура є більш складною, вона дозволяє більш гнучко застосовувати європейські правила до транзиту газу.

Закриття контрактів 2009 року

Крім контракту на транзит газу, ми ще підписали угоду про врегулювання.

За цією угодою Газпром повністю припиняє оскарження рішень Стокгольмського арбітражу.

Це означає, що ми можемо остаточно підбити підсумки арбтітражних процесів, які тривалі майже шість років.

Вдалося захистити Україну від штрафу за положенням контракту «бери або плати», який би перевищував $80 млрд.

$2 млрд мі зекономили для України за рахунок перегляду контрактної ціни. Наприклад, у іншому кварталі 2014 року ми знизили ціну з $485 до $356.

$5 млрд Газпром був змушений доплатити за транзит: $2,1 млрд ми фактично отримали у вигляді газу (через залік, який провів арбтраж), $2,9 млрд Газпром сплатив грошима.

Відкликання позовів та скарг

Коли я підписував угоду про врегулювання, що передбачає відкликання всіх поточних позовів і скарг з обох сторін, мені було сумно за ту роботу і знання, які я зі своєю командою в них вклали. З нашого боку це були інтелектуальні шедеври, а не просто поклич та скарги.

Але я розумію, що наша відповідальність перед українцями вимагає від нас ухвалювати рішення в інтересах національної компанії, а не у власних інтересах.

Інтереси країни — це продовження транзиту, це отримання грошей зараз, а не за рік і тим більше не за 3-7 років.

Транзит газу — це десятки тисяч робочих місць. Це більш низькі тарифи на газ для споживачів України. Це економічне заростання. Це доходи державного бюджету. Це геополітика і безпека.

Тому нам потрібно було продовження транзиту, причому з гарантіями.

Міжнародні партнери нам у цьому допомагали, і вони не зрозуміли б нашу неконструктивну позицію, ми би втратили підтримку.

При цьому важливо розуміти, що наші позовні вимоги на $12,2 млрд були передусім наслідком очікувань припинення транзиту. Іншими словами, ми могли б виграти в арбітражі ці $12,2 мільярди тільки якби Газпром відмовився від транзиту. А він не відмовився.

Фактично, як я про це відкрито казав, з нашого боку це був економічний стимул для Газпрому продовжити транзит.

Також зауважу, що далеко не завжди вдається виграти всю суму покличу на такі великі гроші.

Арбітраж зазвичай нам присуджує меншу компенсацію, ніж ми вимагаємо.

Мене іноді дивує, що «експерти» кажуть про наш позов на $12,2 мільярди, і про ті, чи є економічний сенс від нього відмовлятися в обмін на транзит на умовах «качай або плати» з гарантованими доходами у розмірі $7.2 млрд плюс можливість значних додаткових доходів від транзиту. Саме я придумував і обґрунтовував цей позов, і тому я маю підстави вважати, що я знаю, як потрібно приймати це рішення.

Ще раз нагадаю, що врегулювання — це ще і відмова від позовів з боку Газпрому. Так, вони мають значно меншу ймовірність виграшу, але йдеться десятки мільярдів доларів, що навіть більше, ніж сума наших позовів.

Додам ще один аргумент. Останні п’ять з половиною років я постійно відчуваю ризик того, що якийсь некомпетентний або продажний можновладець свідомо або несвідомо зруйнує нашу юридичну позицію проти Газпрому. Декілька разів цей ризик майже реалізувався.

Для того, щоб запобігти, мені доводилося вдаватися до неодинарних кроків.

Наприклад, мені довелося піти на радикальну для корпоративного світу публічність. Ціною багатьох конфліктів. Але я розумів, що для нашої справи критично необхідно, щоб суспільство знало правду. Так само критично необхідно було забезпечуваті підтримку міжнародних партнерів.

Тому, враховуючи ці ризики і інтереси країни, коли Газпром пішов на переговори щодо відносно справедливого варіанту врегулювання, я ухвалив рішення саме таким чином досягти бажаного для всіх результату.

Чи можна було отримати кращі умови

Ті, хто коментує це питання, мають спочатку чесно сказати про таке:

Якби план трансформації Нафтогазу не був провалений, і Нафтогаз бі ставши сучасною і професійною національною компанією, то чи зробило бі цє нашу позицію більш потужною і всі процеси більш ефективними?

Якби програма збільшення власного газу не була провалена, і якби знизилось неефективне споживання газу, що дало б можливість Україні експортувати газ, а не імпортувати, то чи стояло б так гостро питання цін на газ, яке пов’язаність язане з транзитом?

Якби не були зірвані планові терміни анбандлінгу (відокремлення оператора ГТС), і оператор був бі своєчасно сертифікований і забезпечений всіма необхідними ресурсами, а правила роботи ринку реально відповідали бі європейськім, то чи не змінило б це динаміку переговорів, зокрема у тристоронньому форматі з Єврокомісією?

Тому перед тим, як розповідати про кращі варіанти, давайте спочатку поговоримо відверто про висхідні умови.

Нам багато речей вдалося зробити «всупереч, а не завдяки». Часто вели «партизанську» постійну боротьбу, оскільки на підтримку «регулярних частин» розраховувати не можна.

Так це ще враховуючи те, що у критичні моменти доводилося втручатися та виправляти ситуацію.

Наприклад, коли анбандлінг був закладів у глухій кут, а недовіра з боку ключових міжнародних партнерів до відповідальніх за анбандлінг осіб вже перетнула межу, мені довелося втручатися і знаходити рішення, бо у протилежному випадку анбандлінг бі або досі не відбувся, або була б зруйнова наша юридична позиція в арбітражі.

Попереду багато роботи:

Підписання нового контракту на транзит — це лише початок нового шляху.

Мі маємо завершити реформу ринку газу, зокрема забезпечити повну відповідність європейськім правилами.

Мі маємо радикально підвищити рівень енергоефективності, і таким чином зменшити неефективне споживання газу.

Мі маємо значно збільшити власний видобуток газу.

Ми маємо нарешті трансформувати Нафтогаз у сучасну та ефективну національну компанію.

Якщо ми це зробимо, то ми зможемо повністю реалізувати можливості, які дає нам новий контракт на транзит та отримання $3 млрд від Газпрому за рішенням Стокгольмьского арбітражу.

Юрій ВІТРЕНКО