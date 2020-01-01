Де знаходиться осине гніздо української корупції

Мем «корупція в Україні» з легкої руки президента Трампа в році, що минає, потрапив в число найбільш отвратитительных жупелів всієї світової (!) геополітики.

Місяць тому Дональд Трамп навіть повідомив, що в його особистому табелі про ранги корумпованих держав Україна посідає непочетную третю сходинку. «Чи ми будемо посилати величезні суми грошей у країну, і вони корумповані, вони крадуть гроші, і вони пересилають на банківські рахунки кожного?» — запитав Трамп.

Те, що пугалкой «стррррашной укррррраинской коррррупциииии» Трамп і його соратники на чолі з Рудольфом Джуліані будуть продовжувати лякати своїх дорослих співвітчизників і в наступаючому 2020-му році – це факт. На жаль, нашу країну знову будуть «полоскати по повній» в ході гострої боротьби на виборах. Американських. Це даність. І має відношення в першу чергу, до американської життя. Хоча, на превеликий жаль, негативні наслідки для іміджу нашої країни і серйозні ризики погіршення відносин Києва з офіційним Вашингтоном – це вже наша реальність.

І все ж для нас важливіше інший аспект: чи відбулися президента Зеленском дійсно якісні зміни у сфері боротьби з корупцією? І наскільки виправдано президентові країни-нашого основного стратегічного партнера через півроку після інавгурації Зеленського заносити Україну в трійку найбільш корумпованих країн світу?

На жаль, підбиваючи підсумки цього року, доводиться визнати: довгоочікуваного громадянами і обещаемого Зеленським як під час виборів, так і після них прориву в боротьбі з корупцією, на жаль, не відбулося. Починаючи від відсутності вироків топ-чиновників категорії «А» і закінчуючи процвітанням побутової корупції.

У такому разі виникає логічне запитання: якщо нова влада прийняла естафету гучних заяв про боротьбу з корупцією від попередника Порошенка, то з тим і такими методами вона бореться? І можливо, варто змінити методику зусиль з мінімізації масштабів корупції для того, щоб домогтися предметного результату? Попутно вивчивши досвід країн, які вже успішно пройшли такий шлях і адаптувавши його до сьогоднішнім українським реаліям. І раз вже в цьому році не вийшло, то з’явиться шанс на те, щоб продемонструвати успіх боротьби з корупцією за підсумками вже наступного року.

Успіх в антикорупційній боротьбі проти «сильних держави цього» представляється найбільш складним. Тут необхідні: акумуляція чіткої політичної волі керівництва країни і його реальна готовність до жорстких дій; професійна робота звинувачення і новоствореного антикорупційного суду; така ж професійна робота органів, що ведуть розслідування звинувачень у корупції та підготовка ними якісної доказової бази; внесення необхідних змін в чинне законодавство. І цей список необхідних умов ще не вичерпний.

Тому, швидше за все, більше шансів на успіх у мінімізації масштабів корупції в Україні з’явиться, якщо взятися за розплутування клубка корупційної практики знизу. Почавши з найпоширеніших сфер її застосування звичайними «маленькими українцями».

І тут вищезгаданий опитування соціологів «Рейтингу» цього місяця знову приходить на допомогу – соціологи вже провели необхідну підготовчу роботу. Виявивши як міста, в яких корупція найбільш поширена, так і головні сфери її застосування.

Як з’ясувалося, лідерами по поширенню корупції є Харків, Чернівці та Одеса. 41% опитаних соціологами харків’ян зізналися, що за останні два року давали хабар. Такий результат показало опитування в Чернівцях, у всіх інших містах України рівень корупції нижче. При цьому 11% опитаних зізналися, що давали хабар частіше 5 разів. Такий високий показник зафіксували тільки в Одесі.

Найчастіше харків’яни дають хабарі в медичних закладах – 42% респондентів. Такий же показник взятничества в медицині зафіксований і в Одесі, і в Чернівцях. При цьому і в Харкові, і в Одесі цей показник порівняно з лютим цього року зріс суттєво – у півтора рази. У Чернівцях порівняно з лютим теж підріс, але не так сильно. І в цілому в більшості обласних центрів по всій країні в медустановах порівняно з лютим цього року хабарів стали давати більше.

Отже, результати опитування можуть розцінюватися як явний сигнал для правоохоронних органів: в більшості обласних центрів зростає рівень взятничества в медичній сфері. Теоретично можливо, звичайно, що це побічний результат медичної реформи. І добробут лікарів у її результат впало настільки катастрофічно, що вони змушені «дерти по повній» з бідних пацієнтів. Але навряд чи це так.

Швидше за все, просто на поверхню виповзла одна з корупційних ниток, пронизавших буквально весь медичний організм. І вона ще не сама грошово-містить і морально неприйнятна. Адже в корупційній схемі «Лікар-пацієнт» хворий платить лікарю за якісне лікування, яке і так давним-давно за фактом ніяке не «безкоштовне».

Є ж іще інші набагато більш масштабні та ешелоновані корупційні схеми. І теж з участю лікарів. Однак де ці лікарі виконують роль кінцевого вигодонабувача, а роль посередника. Отакого фінансово-рецептурного медіатора. Це коли той чи інший фармвиробник «домовляється» з лікарем про призначення пацієнтам конкретного ліки цієї фармацевтичної фірми. А «в подяку» від цієї фармкомпанії отримує грошову або яку іншу подяку.

Відомості про схеми і масштаби такого тіньового ліки-обороту періодично стають відомими з початку 90-х. Фактично відразу після виходу України з СРСР; в радянській медичній практиці цього явища як системи не було – там існували жорсткі і ефективні засоби запобігання змов фармацевтів і лікарів.

І наступне логічне питання – а може це «співробітництво» між фармацевтами і лікарями за майже три десятки років стало настільки звичним явищем, що на нього з ходу закриває очі будь-яка «команда реформаторів», що приходить у владу, починаючи від Ющенка і закінчуючи Зеленським? Адже люди працюють, виробляючи на вітчизняних потужностях вітчизняні ліки, створюють додаткову вартість, формують собі вітчизняні ж ринки збуту і цілі замкнуті ланцюжка з підтримки вітчизняного товаропроизодителя «В Україні вироблено – українцями спожито»…

За підсумками року, що минає, поки точно можна сказати тільки одне: позиція влади з питань корупції в медичній та інших «ресурсних» сферах у році, що минає окреслена не була. Чи буде ця позиція чітко окреслена в наступаючому голу і готова влада стати арбітром гри на цих полях, оброблених іншими і давно поділених без її участі? Хотілося б отримати відповіді на ці питання в наступному 2020-му році.

Андрій МИСЕЛЮК