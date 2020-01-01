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У Києві на вулиці знайшли голого неадеквату

01.01.2020

У Києві патрульним довелося заспокоювати повністю голого неадеквату після святкування Нового року.

Відео інциденту показали на сторінці «Київ Оперативний» у Facebook. Відзначається, що чоловіка у результаті госпіталізували.

На кадрах видно, що він зовсім голий лежить прямо на асфальті. Очевидці стверджують, що, швидше за все, неадекватний молодий чоловік перебував під впливом психотропних речовин.

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