У Києві на вулиці знайшли голого неадеквату

У Києві патрульним довелося заспокоювати повністю голого неадеквату після святкування Нового року.

Відео інциденту показали на сторінці «Київ Оперативний» у Facebook. Відзначається, що чоловіка у результаті госпіталізували.

На кадрах видно, що він зовсім голий лежить прямо на асфальті. Очевидці стверджують, що, швидше за все, неадекватний молодий чоловік перебував під впливом психотропних речовин.