«Кривавий Новий рік»: серія жахливих ДТП сколихнула Україну

У новорічні вихідні, 31 грудня 2019-го та 1 січня 2020 року, у багатьох містах України відбулося відразу кілька жахливих ДТП, які забрали життя людей і призвели до великої кількості постраждалих.

Причому в деяких з них винуватцями стали неповнолітні діти. ЗМІ пропонує добірку аварій на дорогах країни напередодні і в перший день нового року.

Наприклад, 31 грудня смертельна ДТП сталася в місті Карлівка на Полтавщині. Там 28-річний водій, житель с. Климивка Карлівського району, не впорався з керуванням і врізався в бетонну електроопору.

Біля села Велика Стариця (Київська область) потрапив у ДТП Peugeot, яким управляли підлітки

Facebook/ДТП. Київ

Як повідомили в управлінні цивільного захисту Полтавської ОДА, внаслідок ДТП пасажири авто – 28-річний житель Карлівки та 41-річна мешканка села Климивка Карлівського району – загинули на місці події.

А водій-винуватець аварії і ще два його пасажира авто – 29 і 27 років – отримали травми. Їх госпіталізували в місцеву райлікарню.

Не обійшлося без аварій на дорогах і в перший день нового року. На проспекті Перемоги в Києві в напрямку центру ДТП спровокував водій, як припустили в групі «ДТП. Київ» в Instagram, в нетверезому стані. В результаті постраждали обмежувачі.

ДТП на проспекті Перемоги в Києві

instagram.com/dtp.kiev.ua

Також вранці 1 січня біля села Велика Стариця (Київська область) потрапив у дорожньо-транспортну пригоду автомобіль Peugeot, яким управляли підлітки. Фото з місця події були опубліковані на сторінці спільноти «ДТП. Київ» у Facebook.

«Сьогодні вранці біля Ст. Стариці підлітки каталися на авто, не впоралися з керуванням і перекинулися», – йдеться в повідомленні.

Аварія біля села Велика Стариця

Facebook/ДТП. Київ

За словами очевидців, в автомобілі знаходилися двоє дітей у віці всього за 10 років і двоє 14-15-літніх підлітка. Зазначається, що коли автомобіль перекинувся, водій зняв з нього номери і зник у невідомому напрямку.

Водій зняв номери з авто і зник у невідомому напрямку

Facebook/ДТП. Київ

На щастя, в цьому ДТП ніхто не загинув. Хоча на місце події прибули медики швидкої допомоги, поліцейські та слідчо-оперативна група.

Також в мережі виклали фото з аварії біля станції метро «Святошин» у столиці.

«У когось новорічна ніч видалася бурхливою. Подробиці аварії і постраждалих уточнюються», – йдеться у підписі до знімків.

ДТП біля метро «Святошин»

instagram.com/dtp.kiev.ua