«Красиві слова були на дебатах з Порошенком. Чекаємо справ»: як українці відреагували на привітання Зеленського

Вчора Володимир Зеленський вперше привітав українців з Новим роком в якості президента.

Його звернення було нестандартним і тривав рекордні для України 13 хвилин. Воно було схоже на відеокліп.

У ньому взяли участь багато соратники Зеленського та відомі українці — перший президент Леонід Кравчук, актори «Кварталу», спортсмени Василь Вірастюк, Сергій Бубка, Олександр Усик і Жан Беленюк, співак Олег Вінник та інші.

Також своя фраза була у політиків — прем’єра Олексія Гончарука і віце-спікера Романа Стефанчука.

Але головним героєм був сам Зе. Головний посил його новорічній промові був у тому, що українці дуже різні, але ці відмінності повинні їх об’єднувати, а не ділити. Зеленський по суті повернувся до своєї передвиборчої риторики, яка так «зайшла» виборцю.

«Країна» вже аналізувала привітання президента з новим, 2020-м роком.

Ми подивилися, як цей новий формат «зайшов» українцям.

Позитивні відгуки

Дуже багатьом привітання президента сподобалося.

«Прекрасна промова президента країни. Вперше за ці роки. Зараз — без скепсису: це перша мова українця на посаді президента. Не «бандерівця», не «ватника», не сепаратистською, не колгоспника. Українця. Що об’єднує, чесна, чиста. Спасибі, Вова. Приємно здивував», — пише журналіст Олексій Бобровников.

«Прекрасний виступ Президента.

Напевно вперше після виборів було знову суммировано все те, за що ми голосували.

Позиція нормальних, адекватних людей, які люблять свою країну і дорожать нею.

Рівно те, що так хотіли почути офіційно мільйони українців.

І так, я вважаю, що ми на офіційному рівні почули від Президента про необхідність зміни дискримінаційного закону про функціонування державної мови», — пише нардеп від «Слуги народу» Макс Бужанський.

«Попередні президентські вітання були одою, гімном президенту, його рекламним роликом.

Зеленський зробив щось нове. У центрі — не він.

Гарне привітання. Якісний продукт. Чому прес-служба ОП так якісно не працює?» — запитує журналістка Тетяна Висоцька.

«Спасибі, Володимир Зеленський. Багато хто вже знайшли Зраду в новорічному зверненні. Як на мене — краще звернення Президента за 28 років», — пише телепродюсер «NewsOne» Василь Голованов.

«Об’єднувати Україну треба залізом і кров’ю». Кому не сподобався виступ

Ролик Зеленського різко розкритикували прихильники Порошенко і навіть деякі симпатики Зе. Їм не сподобався об’єднавчий посил, що прозвучав у привітанні президента.

Зокрема, глава держави, по суті зрівняв (нехай і на словах) україномовних і російськомовних, тих, хто ностальгує за СРСР і патріотів нинішньої України, «бандерівців» і «ватников». І, на думку Зе, неважливо, як називати вулиці.

«Навчитися жити разом у повазі заради майбутнього своєї країни. … Де неважливо як названа вулиця, тому що вона освітлена й заасфальтована. Де немає різниці, в якого пам’ятника ти чекаєш дівчину, в яку ти закоханий», — послав президент шпильку на адресу декоммунизаторов і всього попереднього курсу.

Уже саме по собі це здалося «зрадой» для прихильників колишнього постмайдановского курсу країни.

«Треба віддати належне, команда Зеленського зробила талановитий ролик.

Але є один нюанс. Вони не відчувають різниці між громадянами і населенням.

Для громадян має значення, як названа вулиця.

Для громадян має значення, під яким пам’ятником стояти.

Для громадян мають значення всі ті абстрактні речі, які не намажеш на хліб.

І, на жаль, бачення майбутнього у нас різне. Громадяни готові затягнути пояси на шляху до НАТО і ЄС. Населення хоче їсти, втомилося від війни і не хоче морочитися», — пише блогер Олена Яхно.

«Важливо, в честь кого названа вулиця. Важливо, кому пам’ятник. Населення не одно громадянам», — повторив тезу Яхно блогер Володимир Макарівський.

«А справді, яка різниця — ти генерал Кульчицький, Василь Сліпак, або Захарченко, Гіві, Мозковий і Дрьомов? Паспорти у них були однакові. Вони навчили нас жити в єдності і взаємній повазі один до одного. Їм було все одно як названа вулиця і вони бачили майбутнє нашої країни однаковим. Пам’ятайте, що любити Україну — це любити всіх українців.

Включаючи Пушилина, Пасічника, Поклонскую, Медведчука, Шуфрича, Портнова, Януковича, Азирова, харківських терористів і безкарною беркутней. Яка вам різниця кого любити?», — запитує телеведучий Віктор Литовченко.

Медіаексперт, яка при Порошенко активно виправдовувала гоніння влади на журналістів, Наталія Лігачова вважає, що Україна і так єдина, а національною ідеєю має стати боротьба з зовнішнім ворогом.

«Шок. Хто вселив нашому президентові, що ми роз’єднані? І що нашою національною ідеєю має бути об’єднання країни? Яка і так ЄДИНА! А не боротьба з зовнішнім ворогом, який воює з нами міфом про нашу разьединенности? Який ділив Україну на різні частини і сорту? Тобто ми тепер слідом за Росією говоримо вже голосно і офіційно, що нам треба займатися своїм «громадянським конфліктом»? Шукати внутрішній консенсус? А не захищати свою єдину Україну від зовнішнього агресора, про який у новорічному спічі президента не було сказано ні слова? І якого більшість громадян єдиної України вважають агресором і на світ з яким будь-якою ціною не згідно також більшість українців. Загалом, з 2020-им. Виклики зрозумілі», — вважає медіаексперт Наталія Лігачова.

Аркадій Бабченко максимально різко засудив ролик Зе.

«Тобто людина всього півроку тому стукав хером по клавішах, говорив про свою країну, як про повію, готову взяти і спереду і ззаду, роками грав на сцені на потіху Великоросам цих смішних придуркуватих менших братів XXL-ів і рглей, під час війни на гроші Росії знімав свою х**тінь про поручика Ржевського, ліпив дебилизирующих «Сватів», з чубом, латексними лосинами і на підборах принижував свою власну націю в клипиках — а потім, волею доль і Коломойського, був занесений вітром в крісло президента — і ви зараз, на повному серйозі обговорюєте його спіч про те, як він вас вчить любити Батьківщину і поважати кожного українця?

Ви, блін, серйозно?»

Головред сайту «Цензор» Юрій Бутусов, який в цілому підтримує президента, дав зрозуміти, що ідея об’єднання йому не сподобалася. Тому що напередодні Зе привітав Путіна з новим роком.

Він закликав об’єднати Україну «залізом і кров’ю».

«Ідея об’єднання країни — безумовно найважливіша. Ось тільки привітання Путіна при цьому країну навпаки — розколює. У країни вже був мир з Путіним — і країна ледь не зникла. І щоб країна жила, віддали життя тисячі її найкращих громадян, які відмовилися шукати світ зі своїми вбивцями. Щоб об’єднати країну, треба побудувати держава, влада, інститути, інструменти, професіоналізм, кадри — все це в країні не працює по-сучасному, і країну саме від цього хитає, вона не може поставити собі напрямок і швидкість, вона слабка, тому що не організована. Люди шукають влада — і не знаходять. А влада шукає опору не в своїх людях — а в чому попало, і навіть у ворогів. Влада саму хитає, і всі це бачать, хто зі зловтіхою, хто з болем. І це провокує агресора хитати і сварити людей. Що важливо для держави? Це правильна організація. Поздоровленнями державу не збудувати, бо вітаючи ворога, ти визнаєш свою слабкість і нездатність конкурувати. Побудувати державу — значить стати дієздатним, а дієздатність України Путін хоче знищити. Держава, як вчить історія, об’єднують не благаннями і поступками. Держава об’єднують працею і розумом, залізом і кров’ю. Чи об’єднає україну тільки одне — робота на перемогу».