Могли вбити: в Україні потрапили під заборону небезпечні медикаменти

Міністерство охорони здоров’я на своєму офіційному сайті опублікувало статтю, в якій перераховано список заборонених препаратів, можливо, стали причиною смерті, а також тяжких побічних реакцій у лікарні Кам’янського Дніпропетровської області.

Ще не затих скандал, коли з 17 по 19 грудня в лікарні міста Кам’янське, хірурги провели сім операційних втручань, в результаті яких померла одна жінка, а шість інших пацієнтів опинилися в реанімації.

На даний момент проводиться розслідування Державним експертним центром Міністерства охорони здоров’я України і намагається встановити причини події, а саме: невідповідність якості препаратів, фальсифікація, порушення норм зберігання і транспортування лікарських засобів.

Держлікслужба наклала заборону на застосування лікарського засобу Дипрофол, внаслідок якого можливо померла пацієнтка. Також заборона була накладена і на інші лікарські препарати, які медики застосовували під час проведених операцій — це Дитилін, Атракуриум, Фентаніл, Сибазон, Атропін.

В лабораторії проведуть аналіз зразків лікарських засобів, застосовуваних у лікарні Кам’янського, а також перевірять на відповідність архівні зразки медичного препарату Дипрофол.

Всі перераховані вище препарати були вилучені з аптек та аптечних пунктів, в яких пацієнти швидше за все придбали дані медикаменти, а також Держлікслужба простежила ланцюг постачання цих медичних препаратів.