У новорічну ніч Трамп закликав Меркель, Макрона і НАТО допомагати Україні

Президент США в новорічну ніч, відповідаючи на питання журналістів перед вечіркою, похвалив Зеленського і закликав допомагати Україні.

Про це повідомляє «Голос Америки».

Президент США згадав про великий корупції в Україні, однак президента Зеленського похвалив, розповідаючи про телефонній розмові з українським колегою.

«Це був ідеальний, абсолютно доречний розмова з дуже хорошою людиною, з дуже хорошим президентом. Думаю, він дуже добре справляється. Значною мірою, його обрали президентом з-за (втоми від. – Ред.) корупції. У них дуже велика корупція», — сказав Дональд Трамп.

Американський президент закликав Францію, Німеччину та НАТО більше допомагати Україні.

«Де канцлер Меркель? Де французький президент Макрон? Чому вони не виділяють гроші (Україні. — Ред.)? Чому тільки Сполучені Штати?», — запитав він.

«Це НАТО. Ці країни повинні вкладати кошти (в бюджет Альянсу. — Ред.), вони також повинні більше давати Україні», — сказав президент Трамп.