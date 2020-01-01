В ГБР заявили, що не впоралися з усіма завданнями в 2019 році

Державне бюро розслідувань повідомило, що за підсумками 2019 року “не впорався з першочерговими завданнями та викликами сьогодення”.

Про це поінформувала прес-служба ДБР.

У роботі відомства були встановлені суттєві порушення в організації діяльності підрозділів, взаємодії з правоохоронними органами, так і в кадровому та технічному забезпеченні, йдеться в повідомленні.

В ГБР просять надсилати їм пропозиції щодо подолання кризи у відомстві, підвищення ефективності роботи слідчих і оперативних підрозділів.

“Ми чекаємо грунтовну інформацію про зловживання чиновників і правоохоронців, їх прихованих активах, корупційних зв’язках та ін Звертаємо увагу на те, що в листах-повідомленнях повинні бути чітко викладені факти та обставини, надані їх підтвердження”, – йдеться в повідомленні.