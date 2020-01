Катастрофічні пожежі в Австралії: за добу семеро загиблих, 4 тисячі людей чекають евакуації військовими

В Австралії продовжують вирувати лісові пожежі. За останніми даними, за минулу добу в результаті стихійного лиха загинули вже семеро людей.

Останні жертви — це літній чоловік з сином, які намагалися захистити свій будинок від вогню, а також 28-річний доброволець-пожежний, що їхав рятувати людей, але потрапив у ДТП. Автомобіль був знайдений опрокинувшимся, водій загинув.

За інформацією пожежних служб, вогнем були знищені 176 житлових будинків в Новому Південному Уельсі і ще 43 в штаті Вікторія.

Тим часом на пляжах штату Вікторія тисячі людей чекають рятувальних загонів. На допомогу чотирьом тисячам постраждалим вийшли військові кораблі з провізією та водою. Їх чекають біля узбережжя 2-3 січня. Поки ж частина місцевих жителів і туристів збираються вивезти з пляжів з допомогою гелікоптерів.

My brother just sent me this video from yesterday at #MaluaBay where him and the rest of my family were stranded. #AustraliaFires #bushfirecrisis #Southcoastfires #AustraliaBurns #BatemasBay #RFS #NSWbushfires pic.twitter.com/LmZvZxWwrk

— Lord of the Blondes (@ek_nicholls) January 1, 2020

Fire on #maluabay main beach #southcoast #fire pic.twitter.com/aCx7MAUR7y

— Alex Coppel (@CoppelHeraldSun) January 1, 2020