Помпео відклав візит в Україну через ситуацію в Іраку

Держсекретар США Майк Помпео ухвалив рішення про перенесення на більш пізній термін турне, в ході якого він збирався відвідати Україну, Білорусію, Казахстан, Узбекистан і Кіпр. Головною причиною для зміни планів Помпео стали заворушення в Іраку.

Раніше він планував прибути в Київ 3 січня.

«Держсекретар Помпео змушений перенести візит в Україну, Білорусію, Казахстан, Узбекистан і на Кіпр у зв’язку з тим, що йому необхідно залишитися у Вашингтоні, щоб відстежувати ситуацію в Іраку і забезпечувати безпеку американців на Близькому Сході», — йдеться в повідомленні держдепу.

У ньому підкреслюється, що незабаром будуть визначені нові дати для цієї поїздки. Спочатку передбачалося, що вона пройде з 3 по 7 січня.