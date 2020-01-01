У МВС Росії стверджують, що майже 200 тис. жителів ОРДЛО отримали російське громадянство

Україна не визнає російські паспорти, які незаконно були видані жителям окупованих областей

У минулому році 196 тисяч жителів тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей отримали російське громадянство за спрощеною процедурою. При цьому 232 заяви були відхилені. Про це повідомляє ТАСС, посилаючись на відповідь МВС Російської Федерації на відповідний інформаційний запит.

Відзначимо, Україна не визнає російські паспорти, які незаконно були видані жителям окупованих територій.

«В даний час понад 196 тис. осіб набули громадянство РФ», — цитують відповідь МВС.

Крім того, в МВС РФ стверджують, що російські паспорти отримали 126 тис. жителів самопроголошених «ДНР» і «ЛНР», а ще близько 60 тис. — жителі інших районів Донецької та Луганської областей.

За даними російського Міністерства внутрішніх справ, 232 випадках заяви про прийом в російське громадянство відхилили — в тому числі, з-за обмеження на в’їзд в Росію з-за адміністративного видворення або депортації; незнятої або непогашеної судимості; кримінального переслідування органами РФ або інших держав.