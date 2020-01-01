До 51 тис: в Україні підвищили шрафи для п’яних водіїв

З 1 січня 2020 року в Україні вступили в силу нові штрафні санкції для водіїв, які керують транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння.

Як повідомляє РБК, якщо нетверезий водій «попадеться» правоохоронцям, то йому доведеться заплатити від 17 до 34 тисяч гривень. Такої людини також позбавлять прав на термін до 3 років.

Повторне правопорушення водієві загрожує штрафом у розмірі 51 тисячі гривень. Відзначається, що стан сп’яніння буде вважатися кримінальним правопорушенням з спрощеним досудовим розслідуванням.

Виходячи з цього, якщо порушник чинить опір або намагається втекти, правоохоронці зможуть затримати на 72 години. Також, якщо нетверезий чоловік намагається заподіяти шкоду собі або оточуючим, він може бути затриманий на 24 години.