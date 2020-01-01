В Україну повернулася цінна картина, вивезена нацистами під час Другої світової війни

В Україні завершилася дворічна епопея з поверненням в країну цінної картини «Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниной».

Робота художника Михайла Паніна, учня знаменитого Іллі Рєпіна, спочатку зберігалася у дніпропетровському художньому музеї. Після окупації міста нацистами під час Другої світової війни картина була вивезена і сліди її загубилися.

У 2017 році картина спливла в Штатах. Сім’я зі штату Вірджинія вирішила виставити полотно на аукціон Potomaсk Сомрапу. Після того, як з’ясувалося походження картини, американка Дженні Тінгл від імені своїх батьків Девіда і Габріели Трейсі передала творіння в дар Україні.

В Мінкультури уточнили, що станом на 1 січня 2020 року картина Михайла Паніна повернено на територію нашої країни.