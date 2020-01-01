Хочу внести внесок у справу деокупації Криму, — висланий окупантами блогер Гайворонський вже у Києві

Євген Гайворонський оселився в хостелі, з розміщенням йому допоміг голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Тепер блогер збирається співпрацювати з українськими ЗМІ.

Про це Гайворонський розповів виданню «Крим.Реалії».

За його словами, 1 січня він оселився в хостелі в українській столиці. Йому в цьому допоміг голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Гайворонський розповів, що протягом 9 днів перебував у в’язниці для іноземців» в Краснодарському краї Росії. Після втручання виконуючого обов’язки генерального консула України в Ростові-на-Дону Тараса Малишевського, російського політолога Ігоря Эйдмана і помічника прем’єр-міністра України, Гайворонського звільнили і в супроводі приставів доставили до російсько-українському кордоні, а саме до пункту пропуску «Чертково» (навпроти українського пункту пропуску «Мілове»).

«Выдворял мене співробітник ФСБ, і він мені поставив заборону в’їзду в Росію. Він намагався відібрати у мене сім-карту. Коли я потрапив в Україну, все було добре, правильно: наші хлопці зустріли. За допомогою Малишевського ми вирішили питання. Я дістався в Бахмут, друзі мені зняли готель на добу. У готелі мені випрали всі речі, привели в порядок. Потім купили квиток на потяг до Києва», — розповів Гайворонський.

Гайворонський зазначив, що планує співпрацювати з українськими ЗМІ, так як має «грандіозний обсяг інформації, знань, практичних навичок» по ситуації в Криму та Росії.

Він зазначив, що «хотів би внести серйозний вклад у справу деокупації Криму».