Синоптики пообіцяли сніг і морози на другий день Нового року

Синоптики пообіцяли, що 2 січня в Києві буде хмарно з проясненнями, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Температура у столиці вночі -2…-4 градуси, вдень -1…+1 градус.

Про це говорять дані Укргідрометцентру.

На заході України ясно, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 0…-7 градусів, вдень -3…+3 градуси. У Карпатах без опадів, температура вночі -7…-12 градусів, вдень -3…-8 градусів.

На півночі України ясно, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Температура повітря вночі -2…-6 градусів, удень -4…+3 градуси.

У центрі України ясно, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Температура повітря вночі -1…-7 градусів, вдень -3…+3 градуси.

На сході України хмарно, невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Температура повітря вночі -1…-7 градусів, удень 1…-4 градуси.

На півдні України ясно, без опадів. Температура повітря вночі -1…-7 градусів, удень +1…-4 градуси.

У Криму ясно, уночі невеликий мокрий сніг, вдень без опадів. Температура повітря вночі 0…+5 градусів, вдень 0…+5 градусів. У Ялті вночі дощ і мокрий сніг, вдень без опадів, температура вночі -1…+1 градус, вдень +2…+4 градуси.

Скріншот: meteo.gov.ua