У центрі Миколаєва знайшли дитини-«мауглі» без верхнього одягу

Увечері в середу, 1 січня, на перехресті вулиць Чкалова і 1-ї Слобідській у Миколаєві, був виявлений бездоглядна дитина.

Про це «Новинам-N» повідомили очевидці події.

На хлопчика без верхнього одягу, який безцільно блукав по вулиці в районі перетину вулиць Чкалова та 1-ї Слобідській звернули увагу перехожі. Спроби знайти контакт з дитиною ні до чого не привели — хлопчик не відповідав на запитання. Перехожі викликали поліцію.

Прибулим на місце події патрульним встановити контакт з дитиною також не вдалося — він не міг назвати навіть власного імені. Поліцейські посадили хлопчика в автомобіль і відвезли в Центральний райвідділ поліції. Оскільки в контакт дитина раніше не вступав, було прийнято рішення доставити його в міську дитячу лікарню №2 на вулиці Рюміна, де їм займуться лікарі.

Поліцейські намагаються з’ясувати місце проживання батьків або опікунів дитини.