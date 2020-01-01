Прокурорів у справі про розстріли на Майдані замінили «маріонетками»: адвокат постраждалих зробила важливу заяву

У справі про розстріли на Майдані несподіваний поворот. Після того, як були випущені на свободу обвинувачені екс-бійці «Беркута», прокурорів у справі замінили маріонетками. Про це заявила адвокат сімей Героїв Небесної Сотні Євгенія Закревська.

«Додатково до звільнення обвинувачених, ми при розгляді клопотання в апеляційному суді ще й втратили в повному складі обвинувачення. Прокурорів, які представляли обвинувачення по справі всі ці роки — Олексія Донського, Ігоря Земскова, Яніса Симонова, а також інших учасників групи, які не ходили в суд, але також виконували важливу роботу з підготовки до судових засідань, збору доказів, викинули зі справи і замінили на маріонеткових прокурорів», — заявила Закревська.

Затвердження прокурорів на адміністративних посадах має відбутися вже 2 січня 2020 року. Адвокат побоюється, що прокурорам з «старого» складу групи спробують помститися за чітке дотримання закону і за відмову виконувати незаконні вимоги.