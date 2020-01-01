У Сумській області під час гасіння пожежі в будинку знайшли тіло чоловіка

У Сумській області під час гасіння пожежі в житловому будинку було виявлено тіло чоловіка. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес служба ДСНС України.

Так, 31 грудня в 23:25 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Осоївка, Краснопільського району.

“Як було встановлено, що загоряння сталося всередині будівлі. Із-за сильного задимлення довелося працювати в захисних апаратах. Під час гасіння пожежники виявили в квартирі тіло чоловіка. Для забезпечення безперебійної подачі води автоцистерни довелося направляти для дозаправки в водонапірної башти, яка знаходилася на відстані 500 м від місця пожежі”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в 00:42 вдалося зупинити подальше поширення вогню і локалізувати загоряння. У 1:50, використавши близько 10 т води, пожежу ліквідували.

“На місці пожежі працювала слідчо-оперативна група. Загиблим виявився мешканець будинку 1980 р. За попередніми висновками фахівців, припустима причина пожежі — необережне поводження з вогнем”, — наголошується в повідомленні.

Також, на гасіння було залучено від Державної служби України з надзвичайних ситуацій — 5 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки, від місцевої пожежної команди — 2 працівника та 1 одиниця техніки.