Гончарук прокоментував остаточне відділення ГТС від «Нафтогазу»

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук привітав відділення газотранспортної системи від «Нафтогазу» і підкреслив важливість цього кроку для України.

Про це повідомляє сайт уряду 1 січня.

За словами Гончарука, реформа яку роками чекали Україна і Європа завершилася швидко і злагоджено.

«Ці зусилля були виправдані: показавши свою відданість європейським правилам, ми отримали контракт на транзит та фінансування системи країни. Хочу підкреслити: така швидкість стала можливою лише завдяки злагодженій роботі всіх сторін: Офісу Президента, Уряду, Парламенту, Нафтогазу і наших європейських партнерів», — сказав Олексій Гончарук.