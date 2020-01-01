«Ні Сталіна, ні Гітлера Бандера не вітав з Новим роком»: Супрун про привітанні Зеленського – Путіна

На своїй Facebook-сторінці колишня глава Міністерства охорони здоров’я української держави Супрун Уляна прокоментувала вчинок українського лідера Зеленського Володимира Олександровича, який привітав з Новим роком главу Кремля Путіна Володимира Володимировича.

Цитата з поста Супрун: «Першого січня виконається 111 років з дня народження лідера ОУН, ідеолога націоналістичного руху України Степана Бандери. Постійно його слова набирають все більшого значення, а філософія і боротьба привертають все більше уваги…Все це об’єднує нас, громадян України. Нам потрібно відстоювати власну державу, адже крім нас ніхто не зробить цього. І Герої, які нас захищають від окупанта, саме це і роблять. І неважливо, з якого вони регіону України. Але ось ті, хто вітає лідера держави-агресора, окупанта, з Новим роком, вони явно не вірять у здатність власної нації боротися за свою долю». Вона також написала, що «з окупантами не може бути ніякої спільної мови».



Крім того, варто відзначити, що разом з текстом свого поста Уляна Супрун розмістила банер, в якому написала українською мовою: «Степан Бандера не вітав ні Сталіна, ні Гітлера з Новим роком».