«Пам’ятаємо, що ми – нащадки своїх героїв»: У Дніпрі пройшло масштабне смолоскипну ходу на честь Бандери

Першого січня 2020 року, не тільки у столиці України Києві, але і в місті Дніпро пройшло масштабне смолоскипна хода, приурочене 111-ї річниці з дня народження Степана Бандери.

Як повідомляють місцеві засоби масової інформації, захід розпочався від низу проспекту Олександра Поля від парку Ракет у вісімнадцять годин за київським часом. У ході взяли участь близько півтисячі людей.

Відзначається, що крім палаючих смолоскипів, учасники акції на вшанування пам’яті Степана Бандери несли в своїх руках українську національну символіку – прапори синьо-жовтого, а також червоно-чорного кольорів. Крім того, жителі міста несли в своїх руках прапори, на яких було написано: «Пам’ятаймо, що ми – нащадки своїх героїв», а також – «Вимога нації – ні капітуляції». Сама хода почалося з виконання активістами гімну України.

Один з організаторів акції в Дніпрі Андрій Денисенко заявив: «Ім’я Степана Бандери, постать Бандери об’єднує всіх, незалежно від місця, де живуть розсудливі українці. Даний хід є маршем національної єдності». Відомо також, що учасники заходу пройшли від парку Ракет до пам’ятника Тарасу Шевченку центральними вулицями Дніпра.