Українці не відчують зростання «мінімалки» з-за високої інфляції – експерт

Українці не відчують зростання «мінімалки» з-за високої інфляції. Про це повідомив політолог Олексій Якубін.

«В уряду є велике бажання відв’язати всі соціальні виплати від мінімальної заробітної плати. Крім того, нюанс полягає в тому, що підвищуючи мінімальну заробітну плату, уряд міг обійти деякі категорії громадян. Тобто виникає питання, чи вплине це на підвищення на весь тарифний розряд. У нас вже були такі випадки в минулому році, коли оклад підняли не всім. Враховуючи, що ми закінчували 2019 рік з діркою в бюджеті, за різними оцінками близько 50 мільярдів, то це не виключено. Це призведе до того, що державні організації, університети, установи і підприємства, просто просять, щоб люди підписували контракти і влаштовувалися на роботу на меншу кількість ставки. Тобто не на цілу ставку, а на 0,7%. Потрібно буде подивитися, наскільки уряд збільшить фінансування цих сфер»,- сказав А. Якубін.

За його словами, українці не відчують зростання «мінімалки» з-за високої інфляції.

«Є ще нюанс, пов’язаний з інфляцією, яка залишається досить високою і всі підвищення соцстандартів просто «з’їдає»,- резюмував А. Якубін.