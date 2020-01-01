«Знищили все з 2 кілометрів»: Бійці ЗСУ пострілами з танків ліквідували всі задані цілі на Донбасі

Танкісти Збройних сил української держави на території Луганської області напередодні Нового року провели бойові стрільби. Зокрема, українські військовослужбовці актвно відпрацювали удари по «ворогу» як з місця, так і пересуваючись по грунті.

Прес-служба Операції об’єднання єднаних сил на своїй сторінці у соціальній мережі «Фейсбук» опублікувала відео навчань бійців ЗСУ. Зазначалося, що військовим України довелося виконувати бойові завдання в дуже складних погодних умовах, так як великою перешкодою був сильний туман. Однак, незважаючи на це, бійці провели свою роботу чудово. Техніка теж не підвела. Стріляли наші захисники осколково-фугасними снарядами, знищуючи передбачувані цілі, що знаходяться на відстані більше двох кілометрів.

В ході заходів відпрацювались двосторонні навчання. Один з підрозділів був проти іншого за підтримки протитанкових засобів. Один з офіцерів Збройних сил України розповів, що підрозділи Операції об’єднання єднаних сил під час стрільб продемонстрували досить високу боєздатність. Нагадаємо, раніше сьогодні ми вже повідомляли, що ворожі війська на Донбасі першого січня 2020 року двічі відкривали вогонь по українцям, через що один військовій ЗСУ отримав поранення.