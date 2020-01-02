ТОП-5 фільмів для новорічного настрою

Новий рік та Різдво – одні з найбільш спокійних і затишних свят у році. Це час, коли за столом збирається вся родина, а під вікнами колядують сусідські діти. Однак іноді навіть в такий прекрасний зимовий вечір чогось не вистачає. Наприклад, якісного гумору або забавних американських історій про їх новорічних святах.

Новий рік — «На носі», а разом з ним і сама казкова добірка фільмів.

1. «Ніколь» (Noelle) (2019)

Різдвяна казка 2019 року «Ніколь» розповість про незвичайної сім’ї, для якої різдвяна ніч – це не лише сімейне свято, але і найпродуктивніший робочий час. Кріс Кринг, глава сім’ї, багато років виконує місію Санта-Клауса, однак в один момент він розуміє, що йому пора покидати образ виконавця бажань. Він хоче передати посаду своєму синові Ніку, однак той не до кінця впевнений у своїх силах. Тому все, що впало на його юні плечі, стало для нього справжнім випробуванням.

Його старша сестра Ніколь зауважує, що брат перебуває в стресовій ситуації, з-за чого пропонує йому трохи відпочити від обов’язків, які, як сніг на голову, з’явилися в його житті. Замість цього вона пропонує замінити його на деякий час, обіцяє подорожувати по світу і виконувати роль Санта-Клауса. Ніколь розуміє, що якщо брат не одужає до того часу, коли їй потрібно буде перетнути кордон Північного полюса, то ситуація стане критичною. І її побоювання справджуються. Нік не хоче повертатися до обов’язків, які йому передав батько, і з майстерні Санти хоче зробити службу доставки. Ніколь повинна переконати брата, що в такому випадку Різдво має шанс бути зруйнованим.

2. “Дуже погані матусі 2” (Bad Moms Christmas) (2017)

У центрі сюжету виникають молоді, харизматичні і красиві мами: Карла, яка виховує двох дітей; Емі, у якої чотири чада; і Кікі, мати-одиначка. Всі вони різні, але кожна з них прекрасна по-своєму і саме тому їм вдається відмінно доповнювати один одного. Крім того, вони ідеальні домогосподарки, які ще працюють над своєю кар’єрою.

Напередодні Нового року кожна з них налагодила відносини у своїй родині і готова була розпочати передріздвяних турботам. Тим більше, що вони запланували влаштувати для себе приголомшливий передріздвяний вечір. Проте грандіозні плани святково налаштованих подруг зруйнують їх матері, які раптово вирішують відвідати своїх дочок і провести Різдво разом з ними. Спільні приготування відразу перетворюються на пекло, адже досвідчені мами контролюють кожен крок своїх вже дорослих дітей. Тиск в будинках молодих господинь досягає піку і хто знає, чим закінчиться затишний домашній свято Різдва.

3. «Новорічний корпоратив» (Office Christmas Party) (2016)

У центрі сюжету фільму «Новорічний корпоратив» – близькі родичі, відносини яких нагадують більше конкуруючі, але аж ніяк не сімейні. Клей Ванстоун працює керівником філії престижної чиказької ІТ-компанії. Здавалося б, що може зіпсувати настрій напередодні новорічних свят, коли всі в житті, як по маслу? Однак Клей забув, що його сестра Клер, з якою у них не дуже хороші відносини, стала виконавчим директором цілої організації.

Вона несподівано приїжджає в Чикаго, щоб перевірити, як її брат справляється зі своїми обов’язками. В процесі перевірки сестра заявляє, що філія Клею є збитковим, з-за чого вона хоче закрити чиказький відділ, а свого брата і його друга Джоша скоротити. Хлопці, незважаючи на тяжке становище, хочуть виправити ситуацію і врятувати свої шкури від банкрутства. Тому вирішують організувати масштабний новорічний корпоратив, на якому мають намір «спіймати велику рибу». Вони впевнені, що на гучну вечірку приїдуть великі клієнти, з якими їм вдасться укласти угоду про співпрацю. Проте в самому розпалі вечірки святкування виходить з-під контролю, і це сильно ускладнює ситуацію Клею і Джоша.

4. “Поганий Санта 2” (Bad Santa 2) (2016)

Віллі Соук – той самий непоправний шахрай, досвідчений кримінальник, який заради збагачення і наживи готовий на все. Якось йому вдалося зіпсувати Різдво, намагаючись поповнити свою кишеню грошима. Видається, історія повторюється і Віллі знову збирається приміряти костюм пана Санти, щоб таким чином пробратися в одну з благодійних організацій. Як йому відомо, волонтерська корпорація збирає кошти, загальна сума яких напередодні Різдва може досягати шестизначних цифр. Саме тому Віллі Соук запрошує в команду свого товариша по брудних справах, який тільки що вийшов з в’язниці. Разом вони мріють поповнити свої гаманці вкраденими грошима. Напередодні Різдва Маркус переодягається в ельфа, а Віллі – в Санту. Здавалося б, що може зупинити досвідчених грабіжників, які можуть знайти вихід з будь-якої несподіваної ситуації. Однак Віллі Соук навіть подумати не міг, що до пограбування благодійного фонду йому доведеться залучити свою матусю, яка погодилася на авантюру.

5. «Ніч перед похміллям» (The Night Before) (2015)

У центрі сюжету фільму «Ніч перед похміллям» – троє друзів – Ітан, Айзек і Кріс. Після того, як батьки Ітана померли, друзі не залишали його на самоті на Різдво, обов’язково провівши сімейне свято втрьох. Однак у цьому році гарною традицією прийде кінець. Оскільки Кріс є професійним гравцем в американський футбол, його популярність стрімко зростає. Він з головою йде в роботу, кар’єру і світське життя. А Айзек одружився і тепер разом з дружиною чекає поповнення. Ітан розуміє, що спільні різдвяні гуляння в цьому році стануть останніми. Тому він вирішує влаштувати друзям незабутнє святкування Різдва, даруючи квитки на «кращу вечірку в Нью-Йорку».