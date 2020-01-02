Как празднуют Новый год в разных странах мира (фото)

В Украине Новый год традиционно отмечают в ночь с 31 декабря на 1 января. Узнайте, какие необычные ритуалы связаны с этим праздником в других странах мира

1.Япония



В Японии Новый год отмечают по григорианскому календарю. Праздник начинается 25 декабря и продолжается почти месяц. Японцы украшают жилище композициями из бамбука, веток сливы и ели — это символизирует достаток, благополучие и любовь. В канун Нового года японцы обязательно посещают храмы и просят у богов счастья и здоровья. А в новогоднюю ночь угощают друг друга рисовыми лепешками.

2.Таиланд



В Таиланде Новый год называют Сонгкраном, этот праздник знаменует смену года по древнеиндийскому астрологическому календарю и наступление сезона дождей. Тайцы угощают буддийских монахов праздничными кушаньями. Статуи Будды омывают водой с лепестками роз и жасмина. В эти дни сложно остаться сухим — люди из водяных пистолетов, из тазиков и шлангов обливают прохожих и проезжающих водой. Мажут белой глиной и тальком. Это символизирует очищение, обновление и избавление от негатива, накопленного за год.

3.Индия



В Индии встречают Новый год несколько раз в году. Так, традиционный индийский год, Гуди-падва, встречают в марте. В многочисленных штатах встречают Новый год по традиционным календарям проживающих там народов. Один из самых ярких праздников — Бенгальский Новый год, Холи. Фестиваль красок проходит в начале весны. В первый вечер сжигают чучело богини Холики, прогоняют скот через огонь и ходят по углям. А потом начинаются веселые гуляния, осыпания друг друга яркими красками и поливания крашеной водой.

4.Саудовская Аравия



В исламских странах, отсчет лет идет от Хиджры (времени, когда пророк Мухаммед вывел мусульман из Мекки в Медину), год наступает в первый день месяца мухаррам. Дата наступления плавающая — каждый год она сдвигается на 11 дней. Поэтому определенной даты Нового года не существует. Но людей это особо не беспокоит, так как в большинстве мусульманских стран Новый год

вообще никак не отмечают.

5.Израиль



В Израеле отмечать Новой год принято на еврейский праздник Рош ха-Шана , он наступает в сентябре или октябре. Принято приветствовать друг друга пожеланием быть вписанным в «Книгу

жизни». В период празднования положено есть яблоки с медом, чтобы наступающий год был сладким. Во время службы обязательно трубят в рог — шофар. Это символизирует вызов на Божественный суд и призывает к покаянию

6.Италия



На Новый год итальянцы выбрасывают из окон хлам и старые вещи. Считается, что чем больше старья выбросить, тем счастливее будешь в новом году. Италия отмечает наступление Нового года в ночь на 1 января. Народ выходит на украшенные, сверкающие гирляндами улицы, движение транспорта перекрывается, и на площадях устраиваются представления и фейерверки.

Например,в Венеции есть обычай целоваться в новогоднюю ночь. Площадь Святого Марка под бой часов и грохот салютов пестрит сотнями целующихся парочек.

7.Шотландия



В Шотландии считается, что новый год наступает на Самайн — это древний кельтский праздник в честь окончания сбора урожая. Огонь, свечи и костры — обязательный атрибут праздника. Между кострами прогоняют скот, и через огонь прыгают люди. Это древний ритуал очищения огнем. У кельтских народов, в Шотландии, Ирландии и на острове Мэн ночь с 31 октября на 1 ноября и сейчас считается началом нового года.