Ученые нашли самое «мертвое» место на Земле (видео)

Насыщенный магнием экстремально кислый и соленый кипяток является причиной того, что в воде вулканической местности Даллол в Эфиопии невозможна жизнь.

В воде вулканической местности Даллол в Эфиопии невозможна жизнь

К такому выводу пришли ученые университета Париж-юг 11, которые опубликовали исследование в журнале Nature, пишетFaceNews.ua.

По их данным, в долине Даллол нет даже гало-, ацидо- и гипертермофильных микроорганизмов – “экстремалов” микромира, которые могут жить в смертельных для человека условиях.

Помимо того, что жизнь там не закрепилась и в воде, в долине Далол – наивысшая средняя температура воздуха среди всех обитаемых регионов – выше +48 градусов.