Регина Тодоренко показала фото с отдыха на Бали

Регина Тодоренко решила подвести итоги 2019 года

Регина Тодоренко, которая не так давно решила поделиться несколькими снимками, сделанными во время подчинения волн на Бали.

Звезда на своей странице в Instagram опубликовала фото на которых продемонстрировала свою фигуру с пикантного ракурса, где акцент сделан именно на ее ягодицы.

Под фото Тодоренко решила подвести итоги года.

«Я похудела на 18 кг и снова поправилась на 5, отрастила огромный зад, выпустила 2 сезона шоу «Пятница с Региной», решила купить франшизу очень крутого центра, уже отсняла на Бали новый образовательный проект для еще одного YouTube-канала, побывала в списке Forbes, разработала вместе с креативной командой стилистов спецбокс красоты для каждой девушки», – с гордостью написала звезда под фото.

Регина также вспомнила, что отравилась «на радость своим хейтерам», которых раздражает ее позитив и умение радоваться жизни и конечно вспомнила про сына и мужа.

«Побывала в 7-ми странах с сыном, покаталась на серфе и на нервах мужа, о достижение в семье писать не буду, но мы с Владом Топаловым наконец нашли ключи от всех потайных комнат в наших отношениях», – заметила ведущая.

Поклонники оценили снимки, так и достижения звезды. «Регина – огонь. Восхищаюсь», «Вот это ракурс», «Роскошная фигурка! Молодец», – писали в комментариях подписчики знаменитости.