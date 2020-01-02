Кількість загиблих від повені в Індонезії зросла до 16

Щонайменше 16 осіб загинули у столиці Індонезії Джакарті через сильні дощі та повені.

Про це повідомляє АР.

Раніше повідомлялося про дев’ятьох загиблих Ще понад 31 тисяча осіб були змушені залишити свої будинки.

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13:44 – 1 січ. 2020

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Затоплені щонайменше 169 мікрорайонів. Рівень води подекуди сягав 2,5 метри, викликавши зсуви у районах Богор і Депок у передмісті Джакарти. Аби уникнути надзвичайної ситуації, у місті відключили електроенергію та воду.

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11:14 – 1 січ. 2020

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Повені також затопили злітно-посадкову смугу місцевого аеропорту, який через це довелося закрити.

Наслідки негоди ліквідовують понад 100 тисяч рятувальників.