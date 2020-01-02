Елена Зеленская и ее самые удачные образы за 2019 год: платья, костюмы и кроссовки (фото)

Какие выходы первой леди Украины запомнились больше всего. Читай, чтобы узнать подробности.

После того, как Владимир Зеленский стал президентом, к его супруге Елене прикованы самые пристальные взгляды. Какие выходы первой леди Украины запомнились больше всего? Читай, чтобы узнать подробности.

Белоснежный костюм на инаугурации

Елена Зеленская и ее самые удачные образы за 2019 год

Именно этот образ запомнился украинцам больше всего. Костюм, который состоял из прямой юбки и пиджака-кейпа изготовил специально для этого события известный украинский дизайнер Артем Климчук. Известно, что костюм шили вручную 184 часа. Участвовало в процессе семь человек.

Стильный бежевый образ в первую зарубежную поездку

Елена Зеленская и ее самые удачные образы за 2019 год

Первая зарубежная поездка Елены была в Брюссель. Там украинская первая леди продемонстрировала невероятно стильный костюм, который состоял из бежевого жакета и широких укороченных брюк, которые были дополнены модными белыми кедами немецкого бренда Jil Sander.

Впечатляющий голубой костюм – тройка

Елена Зеленская и ее самые удачные образы за 2019 год

Во время поездки в Америку наша первая леди вышла в свет в голубом костюме-тройке, который состоял из объемного жакета, брюк и жилетки на пуговицах. В таком виде леди Зе появилась на ежегодный обед первых леди Fashion 4 Development. Стоит отметить, что в этом образе она выглядела очень достойно.

Небесно-голубое платье в Японии

Елена Зеленская и ее самые удачные образы за 2019 год

В этом платье Елена появилась на вечернем приеме во время визита в Японию. Наряд, который по просьбе первой леди, был стилизован под мужской фрак, со шлейфом расшитыми кристаллами на несколько оттенков светлее самого платья было выполнено украинским дизайнером Иваном Фроловым.

Пудровый жакет на встрече с украинской диаспорой в Америке

Елена Зеленская и ее самые удачные образы за 2019 год

Один из лучших образов Елены Зеленской, который запомнился не только интересным фасоном, но и удачной расцветкой, которая идеально подчеркивала цвет кожи первой леди. Образ был выполнен брендом ARTEMKLIMCHUK.

Серый брючный костюм в Азербайджане

Елена Зеленская и ее самые удачные образы за 2019 год

На встрече с первой леди Азербайджана, Елена Зеленская появилась в брюках с широкими штанинами и жакете, декорированным ремнем от украинского бренда SIX Юлии Богдан. Оригинальный пояс удачно подчеркнул ее фигуру, а сам образ в целом смотрелся очень привлекательно.