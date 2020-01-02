В Африці буйволи врятували слоненя від левів (відео)

Леви напали на маленьке беззахисне слоненя, але це явно був не їх день, тому що вони потрапили в поле зору буйволів.

Як розповів автор ролика, леви влаштували засідку біля водопою, куди в якийсь момент без батьків прийшло слоненя.



Хижаки не могли упустити такий шанс, тому відразу ж на нього напали. Почувши переполох, буйволи вирішили перевірити, що там відбувається, а потім відігнали хижаків і звільнили слоненяти.

Хоч тоді слоненя і звільнилося, втікши до батьків, пізніше леви знову на нього напали. За його словами, захистити малюка слони не змогли, і на цей раз хижаки отримали своє.

: Цікавості.

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