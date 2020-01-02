Кім Чен Ин погрожує світу новим секретною зброєю: нові деталі

Диктатор КНДР Кім Чен Ин заявив, що не буде слідувати добровільного мораторію на випробування ядерних ракет, і пригрозив світу «новим стратегічним зброєю».

Як пише The Washington Post, про це лідер Північної Кореї повідомив у вівторок, 31 грудня на з’їзді Трудової партії.

У своєму виступі Ин скаржився, що США відповіли на мораторій продовженням військових навчань з Південною Кореєю, порушивши, таким чином, обіцянка президента Штатів Дональда Трампа. Диктатор додав, що Білий дім передав Південної Кореї новітнє військове обладнання і ввів санкції проти КНДР. За словами Ина, такі заходи Вашингтона показують приклад «ворожої» політики і «гангстерства».

Також глава КНДР заявив, що його країна продемонструє «нова стратегічна зброя», яке, як вважають експерти, може виявитися міжконтинентальної балістичної ракетою, пише видання.

Крім того, на з’їзді Ин пообіцяв «поставити на постійне чергування потужне ядерне засіб стримування, здатне приборкати аналогічну загрозу з боку США». Разом з тим, він, допускаючи можливість компромісу, додав, що «масштаб і сила нашого стримування» буде залежати від «майбутнього поведінки США».

WP зазначає, що Північна Корея не випробовувала ядерну зброю і ракети дальнього радіусу дії протягом останніх двох років. Однак на тлі серйозного погіршення відносин з США минулого року Пхеньян провів більше десятка стрільб з застосуванням балістичних ракет малого радіусу дії.

«Північна Корея, по суті, приставила МБР до голови Дональда Трампа з тим, щоб отримати дві найбажаніші поступки: пом’якшення санкцій і якісь гарантії безпеки. Кім Чен Ин грає в небезпечну геополітичну гру «хто перший сдрейфит», – висловився старший директор корейських досліджень при Центрі національних інтересів Гаррі Казианис.

Старший радник у справах Північно-Східної Азії Міжнародної антикризової групи Дуйон Кім підкреслив, що виступ північнокорейського лідера було помірним, виваженим і спокійним. Це говорить про те, що Пхеньян продовжить свій звичний курс з метою стати потужною економічною та ядерною державою, покладаючись виключно на себе.