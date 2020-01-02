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За минулу добу формування РФ здійснили 3 обстріли на Донбасі

02.01.2020

1 січня збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє штаб ООС.

“Вчора, 1 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднання єднаних сил отримав поранення.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає”.

Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Усі обстріли наших позицій зафіксовано поблизу населених пунктів Оріхове та Новолуганське, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”.

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