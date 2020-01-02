В Україну йде похолодання: синоптики дали детальний прогноз на 2 січня

У четвер, 2 січня, в Україні трохи похолодає – в деяких областях температура повітря знизиться до-7-9 градусів.

Про це йдеться в прогнозі Укргідрометцентру.

Найхолодніше буде в Чернівецькій області: – 7-9 градусів вночі, 0+2 вдень; тепліше – в окупованому Криму: -2-4 градуси вночі, +1+3 градуси вдень.

Опадів на території країни не очікується, буде хмарно з проясненнями.

Варто зазначити, що така ж синоптична картина збережеться і у ятницю, 3 січня.