На Донбасі самоліквідувався найманець з Росії з позивним “Шустрий”

Незадовго до Нового року у бойовиків ДНР сталася чергова втрата, покінчив життя самогубством російський найманець з Воронезької області Олександр Цурпалін на прізвісько “Шустрий”.

Про це повідомляє у своєму Telegram-каналі блогер Анатолій Штефан “Штірліц”.

“30.12.19. Цурпалін “Шустрий” Олександр з Воронезької області сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів. Суїцид”, – сказано в повідомленні.

Блогер опублікував скріншоти з соціальних мереж, в яких знайомі бойовика пишуть про те, що він “пішов усвідомлено”, тобто покінчив життя самогубством. Більше ніяких подробиць про загибель найманця не повідомляється.