Свята скінчилися. Сьогодні Порошенко повинен з’явитися на допит в ГБР

Сьогодні, 2 січня, у колишнього президента Петра Порошенка повинен відбутися в ГБР.
Про це повідомив юрист Андрій Портнов у своєму Telegram, передають сьогодні «Українські Новини».
«З сьогоднішнього дня не діє депутатська недоторканність і депутатів злодійський фракції Європейська Солідарність можна без зайвих бюрократичних обмежень брати за злодійську гриву.
Ну і завтра допит Порошенко.
Паспорт з собою.
З Новим роком!», — написав Портнов.
Як відомо, з 1 січня вступив в силу закон про скасування депутатської недоторканності.