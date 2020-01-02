Свята скінчилися. Сьогодні Порошенко повинен з’явитися на допит в ГБР

Сьогодні, 2 січня, у колишнього президента Петра Порошенка повинен відбутися в ГБР.

Про це повідомив юрист Андрій Портнов у своєму Telegram, передають сьогодні «Українські Новини».

«З сьогоднішнього дня не діє депутатська недоторканність і депутатів злодійський фракції Європейська Солідарність можна без зайвих бюрократичних обмежень брати за злодійську гриву.

Ну і завтра допит Порошенко.

Паспорт з собою.

З Новим роком!», — написав Портнов.

Як відомо, з 1 січня вступив в силу закон про скасування депутатської недоторканності.