Вова! Розслабся. І любити всіх і вся — Ірина Фаріон

Щиро бажаю, щоб діти Зеленського вчилися на вулиці бен Ладена або Каддафі, він проживав у провулку Гітлера або Гіммлера, а на побачення нехай він або його нащадки ходять до пам’ятника Сталіну або Дзержинському … убоге і нещасне створіння.

Зробила над собою надзусилля: щойно прослухала зе-маразм-привітання від Зе-. Змішані почуття відрази, відторгнення і співчуття. Всі: його гольф, як уніформа водолаза; депресивна музика, як перед проваллям; моргання порожніх осіб з зе-голосом і загальна суть прочитаного (не сказаного самостійно) — це маніфест зажранного совка, тупий гордості і гидливого пораженчества.

Спасибі, що він так об’ємно, майже голографічно це висловив. Відсутність ідеалів, принципів, цілей і гибины життя кожної людини в цьому світі.

Такі оцінки озвучила напередодні ввечері в блозі «Української правди» екс-нардеп, член Політради ВО «Свобода» Ірина Фаріон.

Хай Бог милує, щоб такі безликі істоти заходили в нашу долю. І яка ж трагедія, що тепер вони у державного керма.

Зе – изрекло, що вся ця безликість, сірість, униформовость повинні стати нашою національною ідеєю. Його совковий мозок не може вмістити давно сформульованого визначення національної ідеї сьогоднішнього іменинника Степана Бандери: «… національна ідея — ідея самостійности, державної незалежності кожної нації. І ці позитивні, корінні ідеї є динамітом протибільшовицької революції».

Його мозок добре усвідомлює загрозу для себе ідей Степана Бандери. Звідси насадження своєї сірої безликості з миготінням цих недоречних осіб.

Огидно, що ці уста вимовляли прізвище Лесі Українки, Тараса Шевченка та ін. Їхні твори він не здатний ні прочитати, ні зрозуміти, ні тим більше застосувати в житті. Тому що це твори державників і націоналістів, які на варті держави і нації ставили МОВУ, КУЛЬТУРУ, БОРОТЬБУ і проводили народ своїм, важливим, національним шляхом.

Йому ж, цього блазня в сірому гольфі, байдуже, чиїм ім’ям називати наші вулиці і кому ставити пам’ятники. Йому головне просто «любити по-російськи…

Щиро бажаю, щоб його діти вчилися на вулиці бен Ладена або Каддафі, він проживав у провулку Гітлера або Гіммлера, а на побачення нехай він або його нащадки ходять до пам’ятника Сталіну або Дзержинському … убоге і нещасне створіння.

Пройдуть, господа, вони, як чорні тіні нашої історії, як кричущий ганьба для його ж виборця, як дикий алогізм людської цивілізації.

Вова! Говори ще більше. Щоб тебе нарешті побачили …

А ми зараз, 1 січня, разом з дітьми і онуками йшли до пам’ятника Степану Бандері, усвідомлюючи, в який страшний морок штовхнув нас торішній вибір цих Зе-занепалих.

Тому що Бандера — це Боротьба, це Національна Ідея, це Принциповість, це Незламність, це Безкомпромісність, це Служіння — і врешті це Бог і Україна.

Вова! Це для тебе не підйомні речі. Розслабся і полюби всіх і вся.