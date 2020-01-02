«Невже реально прожити на ці гроші?»: донецький блогер розповів деталі підвищення зарплат в ОРДО

Так званий «голова ДНР» Денис Пушилин анонсував підвищення зарплат у «республіці», однак точних цифр ніхто не називав.

Про це повідомляє донецький блогер Макс Баринов у своєму блозі на «Обозревателе».

Баринов зазначає, що за попередніми підрахунками, після підвищення мінімальна зарплата в ОРДО буде 6000-6500 руб (2200-2400 грн). Блогер пише:

«А можна питання, а що зараз таке 2500 грн? У місяць! Невже реально, на території республік, можливо прожити на ці гроші цілий місяць? З вашою-то комуналкою і цінами на продукти… навіть ціни на той же бензин, на територіях республіки зазначено черговий зростання відпускної ціни. Так, у мережі АЗС „ДП Республіканська паливна компанія“ всі марки палива зросли в ціні на 1 рос. крб. і станом на 25.12.2019 реалізуються Наступний ціною: бензин марки А-100 — 55 зростав. руб. за 1 літр (якого в принципі не існує в природі), А-95 — 45 зростав. руб., А-92 — 42 зростав. руб., дизельне паливо — 51 зростав. руб., скраплений газ — 27 зростав. руб».

Блогер для прикладу наводить ситуацію з зарплатами на підконтрольній території Україні та зазначає, що згідно з бюджетом-2020, мінімальна зарплата в Україні у 2020 році зросте на 13%, або ж це 550 грн, і складе близько 4 723 гривень:

«Тут можна обійтися без всяких процентних співвідношень, щоб побачити реальну картину, що мінімалка в Україні більше в 2 РАЗИ, ніж у тій же «ДНР» або «ЛНР». А конкретних цифр вони, ваша влада, не називають, щоб вкотре «навішати» вам, мовляв «У нас все добре, зарплати підвищуються на стільки-то %, і бла-бла-бла».