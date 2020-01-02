Як брати Горовые відкусили 320 Га землі

Куратори в сфері земельних ресурсів держави брати Горовые розставили на керівні місця своїх людей, які займаються незаконною приватизацією земельних ділянок з подальшою реалізацією. Один їх них — Дмитро Бабак. У жовтні 2019 року він пішов на підвищення і був призначений виконуючим обов’язки начальника головного управління Госгеокадастра в Київській області. Отримав посаду незважаючи на те, що з серпня 2019 року по ньому було відкрито кримінальне провадження про незаконне відчуження ділянки на 320 Га.

З 2015 року керівництво та безпосередню кураторство у сфері земельних ресурсів держави здійснюється братами Юрієм та Олексієм Горовыми. Воно передбачає формування ними кадрової політики в центральному апараті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, а також у його регіональних структурних підрозділах.

Трохи історії

Брати Горовые ще з часів Януковича були «смотрящими» за діяльністю Госгеокадастра та Державної архітектурно-будівельної інспекції. Зі зміною влади вони також залишилися тіньовими керівниками цієї галузі, але тепер над ними взяли шефство дві людини:

Вадим Столар — став «смотрящим» по будівництву Києва,

Артур Палатний — «смотрящий» по незаконному бізнесу столиці.

За підтримки Палатного і Столара братам вдалося домовитися з Володимиром Гройсманом. На умовах мільйонних щомісячних відрахувань.

Найефективніший спосіб контролювати дану галузь — поставити лояльних керівників обласних управлінь та їхніх заступників. Вони зможуть чітко контролювати розробку проектну та технічну документацію земельних ділянок, які передавалися у приватну власність.

Як все відбувалося на практиці

Стратегічним регіоном по цій частині завжди була Київська область. Тому, керівником регіонального підрозділу, для координації здійснення земельної політики району, в 2017 році була призначена Людмила Приходько, яка безпосередньо підпорядковувалася Юрію Горовому.

Спочатку начальником відділу, а потім і начальником Управління земельного кадастру в структурі Головного управління Київської області став Дмитро Бабак. Його призначення особисто лобіювали тіньові «куратори» земельної сфери області — Анатолій Шумський та Олег Левченко (обидва очолювали Головне управління Госгеокадастра у Київській області в часи Януковича).

Основний напрямок роботи Дмитра Бабака — виявлення і розробка технічної документації, на вільні для можливої приватизації земельні ділянки, з подальшим інформуванням «куратора».

Куратор в свою чергу повинен був забезпечити їх технічний супровід, для оперативного відводу (ділянок) через підставних осіб, а також формування технічної документації та забезпечення підготовки висновків інших державних органах і т. д. Як правило, земельні ділянки були сільськогосподарського значення.

Бабак, з метою недопущення витоку внутрішньої інформації про масиві ділянок, які передбачалося передати у власність, ініціював обмеження внутрішнього доступу до інформаційної бази системи програмного комплексу «Кадастр» для всіх працівників управління. Звичайно, за винятком начальника і заступників.

«Досягнення Бабака»

Бабак особисто впровадив схему відчуження земельних ділянок, при розробці та затвердження меж населених пунктів, міст, меж лісових зон і захисних смуг, в результаті чого в системі координат ПК «Кадастр» з’явилися вільні для приватизації земельні ділянки.

Його причетність до незаконного відчуження землі в Києво-Святошинському районі (160 ділянок загальною площею понад 320 га землі) у приватну власність учасникам АТО розслідується в рамках кримінального провадження №42019100000000528 від 30 серпня 2019 року.

Даний земельну ділянку спочатку належала ДП «Пуща — Водиця» і був виведений з балансу державного підприємства з метою подальшої приватизації. Після чого за винагороду було підібрано 163 людини (частина з них є учасниками АТО), які звернулися на адресу Госгеокадастра Київської області (в червні 2019 року) із клопотаннями про надання їм зазначених ділянок у власність. Які в свою чергу були відразу узгоджені і підписані відповідні накази про дозвіл на розробку технічної документації.

Дмитро Бабак погоджував проекти із землеустрою ділянок, а Людмила Приходько підписувала накази про їх передачу у власність на підставних осіб

Однак, незважаючи на кримінальне провадження, Бабак, за підтримки Юрія Горового, з метою максимального знищення фактів його незаконної діяльності, наказом попереднього заступника голови Госгеокадастра (виконував обов’язки голови) Олександра Краснолуцького, був призначений виконуючим обов’язки начальника ГУ Госгеокадастра в Київській області.

Суцільний блеф

Саме він змінив на цій посаді свого спільника — Людмилу Приходько, звільнення якої анонсував особисто прем’єр Гончарук, під виглядом очищення системи від корупції.

Незважаючи на це, факт лобіювання злочинних інтересів братів Горових сплив на поверхню. В результаті чого 4 грудня 2019 року представниками ГУ Національної поліції в Київській області (оперативний супровід здійснювали представники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполиции) був проведений обшук у підконтрольних осіб.

За наявними даними, в ході обшуку, крім технічної документації з кадастровими номерами, які відносяться до конкретних особам, згідно з постановою суду (50 учасників АТО, фігурантів кримінального провадження) також було вилучено понад 4 тис. архівних справ по землеустрою. Які передавалися у власність іншим учасникам АТО, з цільовим призначенням — під індивідуальне сільське господарство (в період з 1 січня 2016 року по теперішній час).

У свою чергу, це зробило неможливим проведення перевірки діяльності вищезазначених посадових осіб, представниками Інспекції Госгеокадастра, яка була призначена новим головою 10 грудня 2019 року.