Українці нарощують борги за комуналку

Заборгованість населення України з оплати
житлово-комунальних послуг у листопаді 2019 року збільшилася на 16,4% і склала
55,1 млрд гривень. Про це повідомляє прес-служба Державної служби
статистики.
Так, у листопаді 2019 року українці заплатили за комуналку 7,4
млрд гривень, що склало 48,5% від суми нарахувань за цей місяць. При цьому за
постачання електроенергією сплачено 3,2 млрд гривень.
Найчастіше в листопаді за комуналку платили мешканці Чернівецької
(71,9% суми нарахувань), Закарпатській (67%) та Волинській (64,7%) областей.
Серед тих, хто платив менше всього – Донецька, Луганська,
Сумська та Полтавська області (36-42% від суми нарахувань).
За даними Держстату, з початку року з населенням укладено
63,7 тис. договорів про погашення реструктуризованої заборгованості за
жілкоммуслуги на загальну суму 492,7 млн грн.
Сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів,
склала 286,5 млн грн.
Дані наведено без урахування анексованого Криму і
Севастополя, а також частини тимчасово окупованих територій Донецької та
Луганської областей.
Раніше SKELET-info повідомляв, що експерти прогнозують комунальний і кримінальний беспредел.
Нагадаємо, Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України прогнозує, що до 2021 року житлово-комунальні тарифи будуть дорожчати кожен рік, на
різні види послуг від 10 на 22%.