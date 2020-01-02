Українці нарощують борги за комуналку

Заборгованість населення України з оплати

житлово-комунальних послуг у листопаді 2019 року збільшилася на 16,4% і склала

55,1 млрд гривень. Про це повідомляє прес-служба Державної служби

статистики.

Так, у листопаді 2019 року українці заплатили за комуналку 7,4

млрд гривень, що склало 48,5% від суми нарахувань за цей місяць. При цьому за

постачання електроенергією сплачено 3,2 млрд гривень.

Найчастіше в листопаді за комуналку платили мешканці Чернівецької

(71,9% суми нарахувань), Закарпатській (67%) та Волинській (64,7%) областей.

Серед тих, хто платив менше всього – Донецька, Луганська,

Сумська та Полтавська області (36-42% від суми нарахувань).

За даними Держстату, з початку року з населенням укладено

63,7 тис. договорів про погашення реструктуризованої заборгованості за

жілкоммуслуги на загальну суму 492,7 млн грн.

Сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів,

склала 286,5 млн грн.

Дані наведено без урахування анексованого Криму і

Севастополя, а також частини тимчасово окупованих територій Донецької та

Луганської областей.

Раніше SKELET-info повідомляв, що експерти прогнозують комунальний і кримінальний беспредел.

Нагадаємо, Міністерство економічного розвитку і торгівлі

України прогнозує, що до 2021 року житлово-комунальні тарифи будуть дорожчати кожен рік, на

різні види послуг від 10 на 22%.