Українці отримали додаткове джерело заробітку

В Україні з 1 січня набув чинності закон «Про внесення змін до закону України» про запобігання корупції «щодо викривачів корупції».

Документ опублікований в парламентській газеті «Голос України».

Так, у Законі «Про попередження корупції» йдеться про зміни щодо визначення правового статусу викривачів корупції, їх гарантій захисту прав, забезпечення умов для розкриття інформації про корупцію.

Крім цього цей закон доповнився статтею 53-7 про «Винагороду викривача». Дана стаття передбачає, що винагорода може розраховувати викривач, який заявив про корупцію в розмірі 5000 разів і вище прожиткового мінімуму. Інформувати про корупцію можна за допомогою ЗМІ, громадських об’єднань і професійних спілок.

НАБУ і Національне агентство з питань запобігання корупції повинні забезпечити захищені анонімні канали зв’язку (гарячі лінії, канали онлайн-зв’язку, електронні ящики), через які викривач зможе здійснювати інформаційну діяльність і зберегти анонімність. НАЗКА визначає вимоги до захисту подібних каналів зв’язку.

Анонімне повідомлення про корупцію підлягає перевірці за строками не більше 15 днів з дня його отримання. При закінченні встановленого терміну керівник відповідного органу має право продовжити терміни на розгляд повідомлення до 30 днів.

У разі, якщо отримана інформація про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень або інших порушень цього Закону не належить до компетенції органу чи юридичної особи, до якої (якого) вона надійшла, викривач повідомляє про це у триденний строк без проведення попередньої перевірки з роз’ясненням щодо компетенції органів або юридичних осіб, уповноважених на проведення перевірки або розслідування відповідної інформації.

Прийнятий закон встановлює суму винагород викривачам корупції. Вона буде не менше 10% від грошового розміру предмета корупційного правопорушення або розміру заподіяної державі шкоди від злочину, однак не може перевищувати 3000 мінімальних заробітних плат.