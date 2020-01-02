«Квартал 95» показав повне відео издевательского про номери Гонтарєвої

У мережі з’явилася повна версія скандального ролика Студії «Квартал 95» з цинічним вибаченням перед екс-главою НБУ Валерією Гонтарєвої за пісню про підпал її будинку.

Кліп опублікували на YouTube-каналі студії «Квартал 95». Він починається з издевательского анонсу актора Степана Казаніна.

У ньому він стверджує, що варіація на пісню «Горіла сосна, палала» нібито «наробила шороху, прям фурор справила» і «не залишила нікого байдужим не тільки в нашій країні, але навіть у Лондоні». Так Казанін вирішив згадати про нинішнє місце проживання колишньої глави українського регулятора.

Потім на сцені з’явилися Євген Кошовий, Олександр Пікалов, який виконував роль мільярдера Ігоря Коломойського, і хор, учасники якого також були в образі бізнесмена.

«Валерія Олексіївна, вибачте. Ми ні в якому разі не хотіли сміятися над тим, що у вас згорів будинок. Ми просто хотіли вам повідомити, що він у вас згорів. Просто ми бачили вашу декларацію і зрозуміли, що ви цього не помітите», – ущипливо сказав Кошовий.

Крім того, він продовжив розвивати цю тему і насміхатися над злочином у діалозі з Пікаловим в образі Коломойського.

Нижче наводимо повний текст розмови на сцені.

Кошовий: Обіцяємо, що більше не будемо жартувати над чужим горем.

«Коломойський»: А шо за горе? І чому воно чуже? Валерія Гонтарєва – це наше спільне горе.

Кошовий: Ігор Валерійович, будь ласка, я вас дуже прошу, не треба зараз.

«Коломойський»: А шо, сильно пісня зачепила?

Кошовий: Сильно.

«Коломойський»: А як ви хотіли?

Кошовий: Хотіли не так сильно.

На завершення номера Кошовий виконав нову переробку пісні «Горіла сосна, палала» (текст нижче).

«Горіла совість, палала,

Бо заспівав у «Кварталі» я

Пісню, як хата горіла.

Усі канали палали,

Навіть канал Discovery,

ICTV, Прямий, NewsOne –

Більше ж проблем у нас нема.

У жінки прошу пробачення,

Нову збудуєм дачу вам,

Гроші зберем на картку,

На «Дельта Банку» картку.

Ті, що лунала пісня ця,

Вибачте лісого глупця.

Во ім’я сина і отця

Пресвята погорілиця».