«Квартал 95» показав повне відео издевательского про номери Гонтарєвої

У мережі з’явилася повна версія скандального ролика Студії «Квартал 95» з цинічним вибаченням перед екс-главою НБУ Валерією Гонтарєвої за пісню про підпал її будинку.
Кліп опублікували на YouTube-каналі студії «Квартал 95». Він починається з издевательского анонсу актора Степана Казаніна.
У ньому він стверджує, що варіація на пісню «Горіла сосна, палала» нібито «наробила шороху, прям фурор справила» і «не залишила нікого байдужим не тільки в нашій країні, але навіть у Лондоні». Так Казанін вирішив згадати про нинішнє місце проживання колишньої глави українського регулятора.
Потім на сцені з’явилися Євген Кошовий, Олександр Пікалов, який виконував роль мільярдера Ігоря Коломойського, і хор, учасники якого також були в образі бізнесмена.
«Валерія Олексіївна, вибачте. Ми ні в якому разі не хотіли сміятися над тим, що у вас згорів будинок. Ми просто хотіли вам повідомити, що він у вас згорів. Просто ми бачили вашу декларацію і зрозуміли, що ви цього не помітите», – ущипливо сказав Кошовий.
Крім того, він продовжив розвивати цю тему і насміхатися над злочином у діалозі з Пікаловим в образі Коломойського.
Нижче наводимо повний текст розмови на сцені.
Кошовий: Обіцяємо, що більше не будемо жартувати над чужим горем.
«Коломойський»: А шо за горе? І чому воно чуже? Валерія Гонтарєва – це наше спільне горе.
Кошовий: Ігор Валерійович, будь ласка, я вас дуже прошу, не треба зараз.
«Коломойський»: А шо, сильно пісня зачепила?
Кошовий: Сильно.
«Коломойський»: А як ви хотіли?
Кошовий: Хотіли не так сильно.
На завершення номера Кошовий виконав нову переробку пісні «Горіла сосна, палала» (текст нижче).
«Горіла совість, палала,
Бо заспівав у «Кварталі» я
Пісню, як хата горіла.
Усі канали палали,
Навіть канал Discovery,
ICTV, Прямий, NewsOne –
Більше ж проблем у нас нема.
У жінки прошу пробачення,
Нову збудуєм дачу вам,
Гроші зберем на картку,
На «Дельта Банку» картку.
Ті, що лунала пісня ця,
Вибачте лісого глупця.
Во ім’я сина і отця
Пресвята погорілиця».