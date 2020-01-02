Депутат порушив ПДР і погрожував поліцейським пістолетом

Головне управління Нацполиции Миколаївської області опублікувало відео конфлікту депутата місцевої облради Вадима Олабина з поліцейськими.

Правоохоронці зазначили, що інцидент стався в ніч на 24 грудня, коли авто депутата зупинили за порушення ПДР.

В ході спілкування з патрульними Олабин заперечував, що порушив правила. Під час конфлікту він дістав пістолет, пересмикнув затвор і направив його на одного з поліцейських. Після чого депутат спробував втекти на машині, але патрульні заблокували йому рух своїм службовим авто.

На місці події на нього було складено адмінпротоколи. Пістолет, яким водій погрожував поліцейським, виявився травматичною (модель ПСМ-Р). На зброю у депутата є відповідний дозвіл.

Вадим Олабин

Никвести

В результаті інциденту Олабину вручили підозрі про загрозу на адресу патрульних поліцейських.

«2 січня за погодженням виконуючого обов’язки прокурора Миколаївської області повідомлено про підозру депутату Миколаївської обласної ради, який, за даними слідчих, погрожував працівникам правоохоронних органів», – повідомляє прес-служба прокуратури Миколаївської області.

Депутат підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 345 КК України.